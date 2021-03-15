Лолита прошла ДНК-тест ради работы в новом телешоу

Москва, 15 марта. Певица и телеведущая Лолита Милявская запускает собственный проект «ДНК-шоу» сразу на двух платформах — канале «Пятница!» и видеосервисе Premier.

Эстрадная артистка будет вести передачу, основанную на откровенных разговорах с гостями. Главная особенность проекта заключается в том, что каждый его участник должен сдать ДНК-тест. По результатам анализа наследственности будет выстроена линия диалога. Неловких вопросов гостям избежать не получится.

Милявская тоже решила сдать ДНК-тест ради работы над новым проектом. Она узнала, что в ее генах заложена склонность к плохому вождению. Этот факт оказался для артистки парадоксальным: более, чем 20 лет она за рулем, а участницей аварий так ни разу и не стала.

«Выяснила, например, что у меня ген плохого водителя. И я — человек, который за рулем уже лет 20 без единой аварии, подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно», — поделилась Лолита в анонсе своего шоу.

Ранее 57-летняя эстрадная артистка поделилась мыслями по поводу звезд, которые могли бы представлять Россию на Евровидении в этом году.