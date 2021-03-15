Власти Индонезии решили отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Джакарта, 15 марта. Индонезия, население которой насчитывает 266 млн жителей, отложит вакцинацию AstraZeneca, сообщили в местном правительстве.

Решение принято на фоне появившихся сообщений об образовании тромбов у некоторых вакцинированных в Европе, заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин. Теперь власти страны намерены дожидаться отчета ВОЗ о воздействии препарата на человеческий организм.

Франция решила временно отказаться от использования вакцины компании AstraZeneca против коронавируса. Об этом ранее рассказал французский лидер Эммануэль Макрон.