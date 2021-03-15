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Экономика

Сербские СМИ сообщили, как Россия лишала США «последнего козыря»

Сербские СМИ сообщили, как Россия лишала США «последнего козыря»

Белград, 15 марта. Россия постепенно прекращает опираться на доллар США при расчетах по продажам вооружения, что вызывает беспокойство в Вашингтоне, пишут сербские СМИ.

Соединенные Штаты пытаются помешать закупкам российских вооружений в стремлении сохранить свой военный контроль над всем миром, считают журналисты издания «Печат». Однако Россия постепенно выходит из системы расчетов в долларах, что лишает Вашингтон последнего преимущества. Если крупная армия закупает российское вооружение, то она автоматически отдаляется от США как в политическом, так и в военном плане, считают журналисты.

«Россия постепенно развивает механизмы расчетов без «соприкосновений» с американцами и все чаще обходит их валюту. Это выбивает из рук Вашингтона последний козырь», — пишут авторы.

Они добавили, что ряд российских оборонных технологий остается на недостижимом техническом уровне для Соединенных Штатов. В качестве примера были приведены системы противовоздушной обороны и зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Все это наверняка беспокоит Запад, резюмировали в издании.

Ранее стало известно, что Россия вошла в список лидеров по экспорту вооружения. Также РФ ведет переговоры по поставкам установок С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь», пишет RT.

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