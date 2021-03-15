Сербские СМИ сообщили, как Россия лишала США «последнего козыря»

Белград, 15 марта. Россия постепенно прекращает опираться на доллар США при расчетах по продажам вооружения, что вызывает беспокойство в Вашингтоне, пишут сербские СМИ.

Соединенные Штаты пытаются помешать закупкам российских вооружений в стремлении сохранить свой военный контроль над всем миром, считают журналисты издания «Печат». Однако Россия постепенно выходит из системы расчетов в долларах, что лишает Вашингтон последнего преимущества. Если крупная армия закупает российское вооружение, то она автоматически отдаляется от США как в политическом, так и в военном плане, считают журналисты.

«Россия постепенно развивает механизмы расчетов без «соприкосновений» с американцами и все чаще обходит их валюту. Это выбивает из рук Вашингтона последний козырь», — пишут авторы.

Они добавили, что ряд российских оборонных технологий остается на недостижимом техническом уровне для Соединенных Штатов. В качестве примера были приведены системы противовоздушной обороны и зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Все это наверняка беспокоит Запад, резюмировали в издании.

Ранее стало известно, что Россия вошла в список лидеров по экспорту вооружения. Также РФ ведет переговоры по поставкам установок С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь», пишет RT.