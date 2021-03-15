Инспекторы ДПС спасли заблудившихся в лесу туристов под Тамбовом

Тамбов, 15 марта. Сотрудники ГИБДД спасли компанию туристов, заблудившихся в лесу в Сосновском районе. Их машина застряла в снегу, а мобильные телефоны не ловили сигнал.

Освобожденный из снежного плена водитель рассказал, что направлялся к святому источнику вместе с друзьями. Не рассчитав силы, погодные условия и возможности машины, туристы потерялись. Благодаря установленной в автомобиле системе позиционирования молодым людям удалось связаться с дежурной частью ОМВД.

Спустя 40 минут на патрульном внедорожнике к ним прибыл экипаж ДПС. В машине находились инспекторы Александр Ожогин, Вячеслав Ярцев и Максим Зайцев. Оказалось, что один из них хорошо знает эту местность, благодаря чему быстро определил местоположение по сбивчивым описаниям водителя. Они предложили молодым людям горячий чай, вытащили автомобиль и сопроводили до ближайшего населенного пункта. Убедившись, что им больше не требуется помощь, инспекторы вернулись на маршрут патрулирования, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тамбовской области

Похожий случай произошел в Новом Уренгое. Инспектор ДПС спас замерзающего водителя сломавшейся фуры. Он помог починить машину и разместил мужчину в служебном автомобиле, чтобы тот смог согреться.