Члену Ореховской ОПГ предъявлено обвинение в убийстве 2012 года благодаря ДНК-тесту

Москва, 15 марта. Московские следователи предъявили обвинение в заказном убийстве 39-летнему члену Ореховской ОПГ. Как стало известно ФАН, на след кровавого киллера помогла выйти генетическая экспертиза.

Правоохранители при расследования тяжкого преступления установили причастность обвиняемого к убийству. Они выяснили, что подозреваемый 1 марта 2012 года расстрелял женщину-предпринимателя и ее телохранителя на Варшавском шоссе в Москве.

«В ходе работы по расследованию преступления прошлых лет фигурант был проверен при помощи имеющихся баз данных ДНК-учета, которые показали совпадение его профиля с изъятыми с места происшествия биологическими объектами», — рассказала ФАН старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Обвиняемый на данный момент задержан и находится в следственном изоляторе.

«Он родился в Армении и был штатным киллером Ореховской преступной группировки. Женщина, которую он застрелил, выходила из кафе со своим телохранителем. Выстрелы были сделаны из пистолета «ТТ». После расстрела киллер подошел к трупу и сделал контрольный выстрел в голову. Предпринимательница занималась тем, что сдавала нежилую недвижимость в аренду», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Московские следователи продолжают работу по проверке обвиняемого на причастность к совершению других тяжких преступлений.