Сергей Вострецов рассказал о развитии в стране сферы домов престарелых

Гослицензирование частных домов престарелых позволит сделать эту сферу более прозрачной и будет способствовать ее развитию, рассказал депутат Государственной думы, Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

По словам депутата, в настоящий момент продолжается активное развитие социальной сферы в стране. В то же время Сергей Вострецов отметил, что вопрос работы домов престарелых требует дополнительного внимания.

«Мы столкнулись с проблемой — отрасль востребована, и в стране 1500 частных учреждений, где пожилые и инвалиды, и только 255 их них входят в реестр и подлежат госконтролю. Это не просто гостиница. Подготовлены изменения в три закона: все эти частные дома должны проходить гослицензирование и доказать наличие специалистов, пожарную безопасность и нормы подтвердить. В Петербурге условия содержания таких людей на высочайшем уровне», — рассказал гость.

По словам депутата, спрос на дома престарелых в нашей стране значителен. Появляется больше количество учреждений по услугам людям пожилого возраста. Однако обязанности регистрироваться в реестре не было. Это сделали лишь 250 заведений.

«Благосостояние общества растет, и увеличивается потребность. Цены от 70 000 рублей и выше, поэтому большую часть софинансировало государство. Теперь лицензированию будут подлежать все частные дома. Государство предоставит определенные преимущества: льготное кредитование, возможность права получения компенсаций затрат до 60 000 рублей», — пояснил Сергей Вострецов.

В завершение он добавил, что для того, чтобы открыть частный дом престарелых, нужно будет пройти соответствующий этап лицензирования. Благодаря этому рынок станет прозрачным и понятным, и будет больше развиваться. Процедура будет проходить постепенно, в течение 2–3 лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Сергей Вострецов попросил министра труда РФ увеличить оклады бюджетникам.