Мнение Кара-Мурзы о «беспределе» силовиков возмутило Осташко

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко раскритиковал вице-президента фонда «Свободная Россия» (признан нежелательным в РФ) Владимира Кара-Мурзу за противоречивые заявления и двойную жизнь.

Автор канала «Осташко! Важное» напомнил о том, что 13 марта в Москве прошел так называемый «съезд независимых муниципальных депутатов», участие в котором приняли такие неоднозначные фигуры, как Илья Яшин, Евгений Ройзман и петербургский депутат Максим Резник.

Мероприятие было организовано при поддержке «Открытой России» олигарха Михаила Ходорковского — организации, которую признали нежелательной в РФ еще в 2017 году. А соорганизатором съезда и по совместительству вице-президентом фонда «Свободная Россия» (также признан нежелательным) являлся Владимир Кара-Мурза. Также форум депутатов «Муниципальная Россия» организован «Объединенными демократами» (являются проектом НКО-иноагента «Открытый Петербург»), отмечается в канале «Осташко! Важное».

При этом сайт «Объединенных демократов» был изначально зарегистрирован в Киеве британской правозащитной организацией Human Rights Project Managment, ранее называвшейся Otkrytaya Rossia (признана нежелательной в РФ). В настоящее время эти сведения активно пытаются скрыть, но в Сети они по-прежнему есть.

Руслан Осташко отмечает, что позабытый в последнее время активист Владимир Кара-Мурза снова вышел на передний план, стал активно давать интервью, о нем снова стали выпускать длинные статьи в «оппозиционных» и прозападных медиа, а теперь он выступил организатором форума для своей «тусовки», напирая на то, что это «съезд самых независимых политиков». Но от кого именно независимых — задается вопросом автор канала. Также он указал на противоречия в заявлениях Кара-Мурзы, который пропагандирует одни ценности, а в реальности живет по совсем другим правилам.

«Сам Кара-Мурза однажды сказал, что российский политик должен жить в России», — подчеркивает Осташко.

Однако это совсем не вяжется с британским паспортом, обладателем которого является сам Кара-Мурза. В связи с наличием двойного гражданства его еще в 2013 году сняли с выборов, пишет Руслан Осташко.

Теперь активист сам не баллотируется, но пытается продвинуть другие кандидатуры с помощью денег олигарха Михаила Ходорковского и спецслужб Великобритании, предположил Осташко.