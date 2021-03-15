Игорь Масленников собирается снять продолжение фильма «Зимняя вишня»

Санкт-Петербург, 15 марта. Режиссер и сценарист Игорь Масленников намеревается снять четвертую часть фильма «Зимняя вишня». В продолжении он хочет рассказать, что стало с детьми и внуками главных героев.

По словам Масленникова, каждая из трех лент цикла «Зимняя вишня» была снята при определенной эпохе. Например, первый фильм снимался при брежневском периоде «застоя», второй — во время перестройки, а третий — уже при Ельцине. Сейчас же началась другая эпоха, которую режиссер и хочет показать в продолжении.

Сценарий четвертой части был написан 10–12 лет назад. Некоторые думают, что «Зимняя вишня» не пользуется популярностью. В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» Масленников отметил, что это не так, и все три ленты до сих пор покупают кабельные каналы, в том числе зарубежные.

Ранее звезда фильма «Зимняя вишня» Ирина Климова рассказала, почему распался ее первый брак. У супруга артистки был тайный роман, о котором она в итоге узнала.