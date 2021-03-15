LIVE: Оружие будущего. Что из идей фантастов стало реальностью

Санкт-Петербург, 15 марта. ФАН и Медиагруппа «Патриот» в четверг, 11 марта, провели эфир на тему «Оружие будущего. Что из идей фантастов стало реальностью».

Новое высокотехнологичное оружие уже стало реальностью. Дроны, атакующие цели несметными стаями; сверхскоростные ракеты, двигающиеся по непредсказуемой траектории; боевые лазеры; инфразвуковые излучатели; карманные атомные бомбы; климатическое, информационное и многое другое новейшее оружие уже готово нас убивать.

Инженеры России и США изобретают новое оружие, порой опережая мысли научных фантастов. Так, американцы официально объявили о готовности атаковать российские государственные сайты, используя кибероружие.

В рамках эфира мы поговорили о том, как развивается оружейное дело, какие перспективные разработки есть у великих держав, какое современное вооружение ни за какие деньги не продается, являются ли новые разработки стимулом к войне или, напротив, сдерживающим фактором.