Мишустин рассказал о планах по развитию ж/д индустрии Дальнего Востока

, 15 марта. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал о планах развития железных дорог Дальнего Востока.

Развитие отрасли премьер-министр обсудил в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона. Как стало известно из заявления главы кабмина, в ближайшие несколько лет на Дальнем Востоке хотят повысить пропускную способность железных дорог.

"В течение ближайших четырех лет расширить БАМ и Транссиб", — поручил Мишустин.

Мишустин поручил за ближайшие четыре года расширить Транссиб и БАМ. Также в регионе должны проложить новые ж/д пути и усилить энергоснабжение магистралей. Планируется создание современных объектов для обеспечения перевозок, цитирует председателя правительства ИА REGNUM. Сообщается, что на эти цели выделят около 780 миллиардов рублей.