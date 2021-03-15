Собчак осталась в восторге от туалета в якутской деревне

Якутск, 15 марта. Телеведущая Ксения Собчак отправилась на восток России, чтобы снять фильм о творческих людях Якутии. Она посещала как улусы, так и большие города республики.

Драму «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова тепло приняли в российском прокате. Поэтому Ксения Собчак решила «по горячим следам» изучить кинематограф республики.

В одной из деревень в трех часах езды от административного центра региона ведущая зашла в уборную в театре и осталась в восторге от ее интерьера. Она запечатлела туалет на камеру и показала его в личном Instagram-блоге.

Собчак отметила, что осталась довольна поездкой. Она высоко оценила характер северного народа, традиции коренных жителей республики и их гостеприимство. Щедрые якутяне одарили журналистку вареньем, чаем местного сбора и нарядами, сшитыми местными дизайнерами.

«Этот унитазик — произведение искусства и, несомненно, показатель культуры и правильного отношения к людям»; «Это даже не сортир. Это клозет! А остальные сортиры, которые не вошли в подборку, видимо в будущем фильме есть — просторы и леса»; «Да им вообще можно с алмазами сортиры делать», — отреагировали на публикацию пользователи соцсети.

Недавно журналистка опубликовала кадр «исторической» встречи тиктокера Дани Милохина с королевой российской эстрады Аллой Пугачевой. Собчак также раскрыла секрет молодости мужа народной артистки, шоумена Максима Галкина.