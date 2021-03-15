Генсек НАТО заявил об отсутствии прямых военных угроз от России и Китая

Брюссель, 15 марта. Россия и Китай не несут видимых прямых военных угроз Альянсу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление он озвучил в ходе совместного заседания комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности в формате видео-конференции.

«У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО <...> Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», — сказал Столтенберг.

Ранее Генсек НАТО назвал Россию и Китай «главными угрозами» ЕС. Он также добавил, что Европе по-прежнему угрожают терроризм и кибератаки.