Елена Панина: Хозяевам Deep State больше не нужны разъяренные активисты BLM

Очередной скандал разгорелся в Европе с переводом стихотворений темнокожей поэтессы из США Аманды Горман. На этот раз в Испании, где кандидатуру 60-летнего Виктора Обьольса, переводчика Уильяма Шекспира и Оскара Уайльда, отверг заказчик.

«Несмотря на то, что их восхитило мое профессиональное резюме, они хотят переводчика женского пола, активистку и — желательно черную», — посетовал Обьольс.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулась в Нидерландах и 29-летняя белая писательница Марике Лукас Рижневельд.

Имена поэтов редко становятся известными широкой публике. Горман, которой 7 марта исполнилось 23 года, попала в топы мировых новостей после того, как на инаугурации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена прочитала свое стихотворение The Hill We Climb (в переводе на русский — «Холм, на который мы взбираемся». — Прим. ФАН).

Сейчас из уроженки Лос-Анджелеса делают политический проект, задвигая на второй или даже на третий план ее поэтические достоинства. Горман должна стать «иконой» новой политкорректности, которая резко вышла на свет в прошлом году во время активизации движения Black Lives Matter.

Очевидно, что заказчики данной кампании хотят жестко контролировать действия BLM после того как оно выполнило свою задачу, став одним из инструментов противодействия предыдущему лидеру страны, республиканцу Дональду Трампу.

Как когда-то было точно сказано одним классиком, «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Хозяевам «глубинного государства» больше не нужны разъяренные темнокожие граждане на улицах американских городов. Поэтому они переводят их «борьбу» в виртуальное пространство и разжигают искусственно создаваемые скандалы.

Однако выставленные требования к переводчикам стихов не помогут справиться с реальной проблемой расизма в США и не будут способствовать расширению аудитории той же Горман. Когда на первый план выдвигаются такие критерии, как цвет кожи и политическая активность, это неизбежно приведет к ухудшению качества перевода.

Это говорит о лицемерии заказчиков провокации по отношению, прежде всего, к самой поэтессе и использованию ее втемную. Ведь после того как их цели по расшатыванию традиционных ценностей будут реализованы, они с легкостью избавятся от темнокожей молодой женщины…