Профессор-гериатр призвал не преувеличивать связь COVID-19 с ранним старением

Москва, 15 марта. Влияние новой коронавирусной инфекции на процессы старения принципиально не отличается от других вирусных заболеваний. Об этом в интервью ФАН рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского медико-стоматологического университета Юрий Конев.

«Любое воспаление дает толчок к более раннему старению, есть даже теория о том, что сам процесс старения — это и есть хроническое воспаление. В этом смысле все инфекции — и вирусные, и бактериальные — могут запускать этот процесс», — отметил эксперт.

Гериатр также обратил внимание на то, что коронавирус нового типа, как и другие вирусы, может влиять на геном человека.

«О том, что каждая встреча с вирусным агентом может привести к изменению нашей генетической информации, известно давно. Когда геном открыли в 2003 году, выяснилось постепенно, что большая часть генома — это следы встреч с вирусами на протяжении многих лет жизни человека. С этой точки зрения коронавирус может оказывать влияние даже на геном человека», — пояснил собеседник ФАН.

Врач также прокомментировал предложение главного внештатного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой включить в список симптомов COVID-19 делирий — когнитивное расстройство, связанное с нарушением рассудка и эмоционального восприятия.

«Делирий связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или дегенерации. Любое воспаление у пожилых людей может привести к увеличению выраженности степени делирия», — отметил Конев.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева назвала новую коронавирусную инфекцию болезнью старения. Она отметила, что у пожилых людей заболевание протекает тяжелее, а также предположила, что COVID-19 запускает в организме процессы старения.