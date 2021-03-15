«Зона Донбасса»: готов ли Киев к совершению кровопролития. ФАН-ТВ

Очередное обострение ситуации в Донбассе, учащение обстрелов населенных пунктов и позиций ополчения наводят на ряд важных вопросов: будет ли там полномасштабная война, и готов ли Киев к тому, чтобы совершить кровопролитие?

В новом выпуске программы «Зона» ее ведущий, публицист Игорь Кимаковский решил ответить на эти вопросы и поделиться своим взглядом на ситуацию на юго-востоке Украины, свидетелем которой он был, начиная с 2014 года.

Киевские политики врут и намеренно затягивают переговоры по Донбассу, уверен Кимаковский. У них нет задачи наладить мирную жизнь в регионе, главная цель украинского истеблишмента – организовать кровавый блицкриг.

Подробнее о провокациях официального Киева, о том, что ждет Минские соглашения и какая судьба у Приднестровья и, главное, стал ли Зеленский за полтора года миротворцем – в новом выпуске «Зоны».