В Москве пройдет общественный показ фильма «Ополченочка»

Москва, 15 марта. Общероссийский народный фронт совместно с Россотрудничеством представят художественный фильм «Ополченочка». Лента снята на киностудии «Лугафильм».

Сценарий «Ополченочки» написан на основе реальных политических и военных событий в Луганской Народной Республике. Каждая из трех героинь картины прошла свой трагический путь войны — потерю близких, предательство, насилие. У каждой мир раскололся надвое — на «до» и «после». Три «ополченочки» оказываются вместе в экипаже боевого танка Народной милиции и совершают настоящий боевой подвиг.

Автор сценария и оператор-постановщик фильма — Роман Разум, режиссер — Алексей Козлов, продюсер — Владислав Плахута. Главные роли сыграли Мария Перн, Наталья Стародубцева и Наталья Колоскова.

После премьеры фильма состоится встреча с авторами ленты.

Премьерный просмотр состоится 18 марта в рамках совместного проекта ОНФ и Русского дома «Кино содружества». Он приурочен к 30-летию основания СНГ. Задача проекта — познакомить молодежную аудиторию с премьерными кинопроизведениями режиссеров постсоветского пространства, дать импульс для новых творческих проектов, инициировать диалог на почве самого популярного жанра — кино.