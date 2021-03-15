Запрещенная «Катюша», или Кто боится России. Колонка Алексея Игонина

Две новости побудили меня высказаться. Недавно стало известно, что Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) окончательно запретил российским спортсменам использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Причина: «знаменитая песня ассоциируется с Россией», а этого западные спортивные функционеры допустить никак не могут.

И вторая новость: FIFA возбудила дела о допинге в отношении трех спортсменов из России за нарушения восьмилетний давности. В последний год истечения срока давности… Как вы думаете, связаны ли эти темы? Я думаю — да.

В истории с заменой гимна, на мой взгляд, изначально с Россией хотели поступить более или менее справедливо. Но нам сразу же запретили использовать выбранную песню — «Катюша» (композитор Матвей Блантер, автор слов Михаил Исаковский, один из неофициальных гимнов Великой Отечественной войны).

Видимо, на Западе судят о нас по просмотрам Евровидения, и представляли себе, что мы предложим что-то вроде «хита» Uno [российской группы Little Big]. CAS испугался песни, которая имеет тесную эмоциональную связь со спортсменами, болельщиками, нашей страной. Это песня, которая придает решимость и силу спортсменам. Поэтому это не только политическое решение, но и желание лишить наших спортсменов такой серьезной поддержки на Олимпийских играх. А это, безусловно, подчеркивает, что мы сделали правильный выбор.

Теперь предлагаю, например, знаменитую «Калинку-Малинку» (песня Ивана Ларионова, написанная в 1860 году в народном стиле), под которую побеждали наши прославленные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Очередной отказ еще раз высветит тех, кто больше всего боится побед российских спортсменов. И пусть мировое сообщество, в первую очередь, спортивное, дает оценки таким решениям чиновников МОК и CAS. А нашим спортсменам желаю только побеждать, несмотря ни на что!