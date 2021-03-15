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Запрещенная «Катюша», или Кто боится России. Колонка Алексея Игонина

Запрещенная «Катюша», или Кто боится России. Колонка Алексея Игонина

Две новости побудили меня высказаться. Недавно стало известно, что Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) окончательно запретил российским спортсменам использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Причина: «знаменитая песня ассоциируется с Россией», а этого западные спортивные функционеры допустить никак не могут.

И вторая новость: FIFA возбудила дела о допинге в отношении трех спортсменов из России за нарушения восьмилетний давности. В последний год истечения срока давности… Как вы думаете, связаны ли эти темы? Я думаю — да.

В истории с заменой гимна, на мой взгляд, изначально с Россией хотели поступить более или менее справедливо. Но нам сразу же запретили использовать выбранную песню — «Катюша» (композитор Матвей Блантер, автор слов Михаил Исаковский, один из неофициальных гимнов Великой Отечественной войны).

CAS окончательно запретил российским спортсменам использовать песню «Катюша» вместо гимна

Видимо, на Западе судят о нас по просмотрам Евровидения, и представляли себе, что мы предложим что-то вроде «хита» Uno [российской группы Little Big]. CAS испугался песни, которая имеет тесную эмоциональную связь со спортсменами, болельщиками, нашей страной. Это песня, которая придает решимость и силу спортсменам. Поэтому это не только политическое решение, но и желание лишить наших спортсменов такой серьезной поддержки на Олимпийских играх. А это, безусловно, подчеркивает, что мы сделали правильный выбор.

Теперь предлагаю, например, знаменитую «Калинку-Малинку» (песня Ивана Ларионова, написанная в 1860 году в народном стиле), под которую побеждали наши прославленные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Очередной отказ еще раз высветит тех, кто больше всего боится побед российских спортсменов. И пусть мировое сообщество, в первую очередь, спортивное, дает оценки таким решениям чиновников МОК и CAS. А нашим спортсменам желаю только побеждать, несмотря ни на что!

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