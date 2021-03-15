Фаза насыщения: хуситы снижают темпы наступления в Марибе

О ходе сражения за столицу провинции Мариб и контрударах войск хадистов на северо-западе Йемена и в районе Таиза рассказывает автор Telegram-канала Сolonel Сassad Борис Рожин.

К середине марта темпы наступления «Ансар Аллах» серьезно снизились: за прошедшую неделю хуситы не смогли развить достигнутые ранее успехи и превратить тактические достижения в позиционные. Можно говорить о том, что наступление вошло в фазу насыщения и хуситам требуется оперативная пауза и перегруппировка войск, с чем можно связать снижение интенсивности атак на ряде ключевых направлений. Наступать по всему фронту они уже, очевидно, не способны.

Север

К северу от столицы провинции хуситы уперлись в оборонительную позицию хадистов на линии Аль Алам аль-Абьяд — Джабал Манкидха, которая препятствует выходу через пустыню к трассе N5 к северо-западу от Мариба. Прямые попытки прорыва этой оборонительной позиции или же обхода через пустыню с востока были пресечены хадистами — в том числе и за счет подходящих резервов.

El avance de esta noche realizado por los Huties ha sido la toma de As-Sabayiq y Barqa al-Ashqar.

De esta manera solo les separan 38km para cortar la N5 que suministra a Marib desde Arabia Saudita.

El único escollo es Jabal Ruwayk con una altitud máxima de 1050metros. pic.twitter.com/bh8HnVrR9t — EnajenaciónMundial (@EnajenacionMund) March 8, 2021

За неделю фронт здесь практически не изменился. Соответственно, пока можно говорить, что непосредственная угроза трассе N5 купирована. Этому способствовал тот факт, что у хуситов в районе действовала лишь легкая пехота практически без тяжелого вооружения.

Северо-запад

Попытки окружить группировку хадистов, удерживающую район Асдаса, не увенчались успехом. После взятия на прошлой неделе Джабаль аль Сафа и Аль-Асахил дальнейшее встречное движение войск хуситов успеха не имело. Не срезав этот выступ, хуситам крайне сложно продвигаться к лагерю Канаис, имея на открытом растянутом фланге несколько бригад хадистов. Последние легко могут отрезать наступающие через пустыню войска «Ансар Аллах» от основных сил. Фактически оборона Асдаского выступа серьезно затормозила развитие продвижения хуситов в феврале-марте.

Аналогичным образом увязло наступление вдоль северо-западного участка трассы N5. Хадисты смогли закрепиться на высотах Дашх Хакн и цепи холмов и высот, прикрывающих выход к базе Тадавин с северо-запада. Попытки обхода этих позиций через пустыню от Аль Аюза также успеха не имели. В целом можно говорить о том, что с северо-запада от города продвижение хуситов было также остановлено.

Запад и юго-запад

В силу пробуксовки наступления к северу и северо-западу от города хуситы основную ставку сделали на попытки прорыва к городу и трассе N7 к северу и югу от Марибской плотины.

Наступление вдоль дороги Сана — Мариб фактически захлебнулось, так как хуситы при всех своих усилиях не смогли взять высоту Талат-аль-Хамра, которая господствует над местностью и мешает продвижению вдоль дороги к столице. За последние дни атаки на нее практически прекратились, и фронт к западу от города полностью стабилизировался.

Кризис для хадистов сохраняется лишь к юго-западу от Мариба, где хуситы продолжают атаки, подтягивая резервы для пополнения потрепанных в предшествующих боях частей. 13-14 марта хуситы предприняли серию атак в районе Джабаль-аль-Балак, бои за который идут со второй половины февраля. Хадисты утверждают, что на середину дня 15 марта они удержали свои позиции.

#YEMEN:#Yemeni forces reach #Marib Dam.



The #Yemeni army forces, backed by the Popular Committees, have made a significant progress on the ground and taken control over control of several areas of #MaribDam

This photo shows the Yemeni army forces and the popular committees

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Хуситы в свою очередь заявляют, что добились продвижения к северо-западу от Марибской плотины и что их авангарды находятся в 8 километрах от окраин города. По сути, район Джабаль-аль-Балак остается оспариваемым, так как обе стороны понимают его значение для исхода сражения и постоянно вводят в бой на этом участке новые силы. Бои здесь превратились в сражение на истощение, где обе стороны несут тяжелые потери при незначительных подвижках фронта.

К югу от Марибской плотины хадисты сдерживают активность противника за счет подошедших резервов, которые смогли замедлить продвижение хуситов к Марибу и выбить их из Ар-Равда. Оттуда хуситы уже напрямую угрожали трассе N7, которая, впрочем, и без этого подвергается артиллерийским ударам и не безопасна для передвижения. В целом хадисты к 15 марта удерживают линию фронта и смогли преодолеть оперативный кризис на большинстве направлений. Если они смогут купировать продвижение хуситов в районе Марибской плотины, то получат столь желанную оперативную передышку.

Юг

К югу от города также без существенных изменений. Атаки в направлении Джабал аль-Хабда, Аль-Вашала и Шиб Губара практически прекратились. Фронт здесь достаточно стабильный, угрозы резкого продвижения хуситов к трассе N7 на юге провинции Мариб на текущий момент нет.

Саудовская коалиция наносит ответный удар

В целях облегчения положения хадистов в Марибе саудовская коалиция предприняла ряд наступательных операций на других направлениях.

К юго-западу от Таиза, который уже несколько лет находится в полублокированном состоянии и испытывает трудности со снабжением, войска саудитов развернули наступление контролируемый хуситами выступ. На первом этапе войскам коалиции удалось захватить ряд высот и поселков, улучшив конфигурацию фронта к юго-западу от Таиза.

Командование хуситов было вынуждено вводить в бой резервы, с помощью которых перешло в контрнаступление, вернув часть потерянных пунктов. После этого к юго-западу от Таиза развернулись встречные бои, что, скорее, выгодно хадистам: они смогли, создав проблемы противнику, заставить его перебрасывать подкрепления не под Мариб, а под Таиз. Даже странно, что так долго тянули с подобными мерами, учитывая огромную протяженность фронта в Таизе.

More than twenty soldiers of the National Army were killed and wounded as a result of missile strikes launched by the terrorist #Houthi militia on a military gathering, today, west of #Taiz Governorate, central #Yemen. pic.twitter.com/Gz5anyuIjd — Newsyemen.net/tweetsinEnglish (@NewsyemenS) March 14, 2021

На 15 марта войска коалиции атакуют юго-восточную стенку выступа к югу от Таиза, а также предпринимают попытки наступления в направлении поселка Барах вдоль дороги Мокха — Таиз. С учетом того, что это горный район, темпы наступления с обеих сторон тут очень медленные. Боевые действия сводятся к обеспечению контроля над высотами и редкой дорожной сетью.

Саудовские войска из районов к востоку от города Миди предприняли атаки вдоль дорог, уходящих на юг и восток Йемена. Нападения из района Хайрана на восток быстро увязли в обороне хуситов, при этом атакующие понесли существенные потери в людях и технике от огня снайперов и ПТУРов. Аналогичным образом захлебнулась и атака на юг у Хирмана, где саудовские войска также понесли потери, но не смогли добиться существенного продвижения. На 15 марта хуситы здесь достаточно уверенно удерживали фронт.

Саудовская коалиция если и не пытается перехватить оперативную инициативу, то как минимум предпринимает усилия, чтобы вынудить хуситов остановить наступление в Марибе. Если у границы с Саудовской Аравией эта активность была по большей части неудачной, то к юго-западу от Таиза командование коалиции смогло создать противнику некоторые проблемы и вынудить его перебрасывать сюда резервы, втягиваясь в изнурительные бои в горной местности. Тем не менее хуситы пока не демонстрируют желания останавливать наступление, поэтому атаки к юго-западу от Мариба продолжались и 12-15 марта в условиях активных действий саудовской коалиции на других направлениях.

Ракетная война

За прошедшую неделю хуситы снова предприняли атаки с помощью баллистических ракет и дронов на Саудовскую Аравию. Снова был обстрелян аэропорт Абха, а также две военные базы в Асире и Джизане. Кроме того, в районе Мариба по войскам саудовской коалиции было выпущено более 14 ракет. Активно применяются дроны-камикадзе.

HOUTHIS in the last couple of hours have conducted an attack using EIGHT BALLISTIC MISSILES AND TEN DRONES to target SAUDI ARABIA’S Ras Tanura port & other targets in the Dammam region.



Asir and Jizan regions were also targeted.#SaudiArabia #Houthi #Yemen pic.twitter.com/cq2G1znLWR — DG AO Directorate PSF (@AODirectorate) March 7, 2021

ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ, помимо ударов по Сане, активно применяются для поддержки войск в Марибе (за неделю там было нанесено более 60 авиаударов). Они также поддерживают попытки продвижения саудовских войск у Хайрана на северо-западе.

Так как Эр-Рияд не прекращает удары по Йемену, командование хуситов продолжает заявлять, что «Ансар Аллах» будет последовательно наносить удары по саудовским землям. Прошедшая на днях выставка вооружений в Сане представила новые образцы ракет и дронов, которые будут использоваться в ближайшее время в боевых действиях. Часть из них имеет иранское происхождение.

Дипломатический тупик

На дипломатическом фронте без изменений. США и Иран отказываются идти друг другу на уступки в вопросе ядерной сделки, а без этого вряд ли возможно серьезное продвижение в урегулировании других вопросов, связанных с Ираком, Сирией и Йеменом. Стороны ограничиваются призывами к уступкам со стороны оппонента, но сами идти на них не готовы. Соответственно, «Ансар Аллах» фактически игнорирует призывы США о мирном урегулировании и договоренностях с Саудовской Аравией, чувствуя, что может добиться большего военным путем. Это в любом случае усилит позиции движения на последующих переговорах.

Стоит отметить важную деталь. На фоне нормализации отношений Саудовской Аравии и Катара, появились сообщения, что Эр-Рияд через союзника закупает турецкие дроны для войны в Йемене. Это примечательный момент, так как ранее саудиты и ОАЭ обвиняли Катар в том, что тот вложил в поддержку хуситов более 500 млн долларов, затраченных на закупку и производство дронов.