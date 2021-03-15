Семен Багдасаров назвал новую войну в Донбассе неизбежной

Москва, 15 марта. Вооруженные силы Украины, дислоцированные на линии разграничения в Донбассе, приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил сегодня информационный ресурс «Страна.ua». О том, что значит этот шаг и к чему он может привести, корреспонденту ФАН рассказал бывший депутат Государственной думы РФ, полковник запаса Семен Багдасаров.

«Это то, чего следовало ожидать. Они в открытую готовились к этому. Там побывал командующий сухопутными войсками НАТО, похвастался, что они подготовили 19 000 бойцов для ведения боевых действий в городе. Понятно, для каких городов они готовились, — Донецк и Луганск. Эта война становится неизбежной! Это вопрос только времени и того, насколько готовы защитники Донбасса, насколько готовы мы», — заявил Багдасаров ФАН.

По сообщениям с места событий, стороны конфликта фактически вернулись на позиции, которые они занимали до разведения сторон. Также, по информации портала «Новороссия», цитирующего турецкие СМИ, только за последние сутки в Киеве приземлились пять военно-транспортных самолетов ВВС Катара. По мнению Багдасарова, это должно служить еще одним тревожным сигналом.

«Катар — это единственный союзник Турции на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Там есть «Байрактары», и они просто перебрасывают на Украину то, что есть в наличии», — добавил эксперт.

На вопрос, что следует предпринимать в сложившейся обстановке России, политик посоветовал как можно скорее признать независимость Донбасса и заявить о готовности к его вооруженной поддержке на уровне руководства страны. Багдасаров привел «рецепт» из советской истории.

«В 1956 году, когда были «венгерские события», началась Тройственная агрессия против Египта в Суэце. Руководство СССР четко сказало, сколько в тротиловом эквиваленте упадет на Францию, Англию и Израиль. Война прекратилась моментально», — напомнил Багдасаров.

Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу с 27 июля 2020 года. Согласно им, в зоне, прилегающей к линии разграничения, введен полный запрет на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, а также на любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия.