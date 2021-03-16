Политологи: Вашингтон предъявил ультиматум Зеленскому

Киевские эксперты активно обсуждают последние шаги Владимира Зеленского, а также перманентное нежелание лидеров Запада с ним контактировать. По мнению многих, президент Украины должен сделать все, чтобы приструнить олигархов и выйти из изоляции, или он превратится в политический труп. Корреспондент ФАН передает из Киева.

В украинском обществе с удивлением восприняли недавний политический ход, предпринятый Вашингтоном. На фоне полного бездействия президента Джо Байдена там прямо указали Киеву, тщетно ожидающему от него звонка, что задержка в установлении контактов с Зеленским имеет веские причины. По данным издания Washington Post, она объясняется тем, что демократы пытаются побудить Банковую эффективнее бороться с коррупцией «для сохранения ее хрупкой независимости от России».

Газета, являющаяся рупором правящих кругов США, подчеркнула, что до некоторых пор президент Украины все делал верно, но в конце 2020 года свернул с праведной тропы: он уволил реформаторов из кабинета министров, вопреки воле Запада сменил главу Нацбанка страны, а также затормозил судебные реформы и борьбу против олигархов (в первую очередь против Игоря Коломойского, который и привел Зеленского к президентству).

По мнению американцев, именно этот откат заставил Международный валютный фонд (МВФ) не выдавать Киеву кредиты на 5 миллиардов долларов. Но главное, он «обеспокоил сторонников Украины в США, ее самых важных союзников». В редакционной статье Washington Post озвучил условия, при которых Байден соизволит поговорить с Зеленским по телефону.

«Лидер Украины должен доказать приверженность борьбе с коррупцией, настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Нацбанка и исключить попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него. Только так Зеленский может наладить партнерство с Байденом», — резюмировал WP.

Украинские эксперты уверены, что такие редакционные статьи не пишутся ведущими американскими СМИ по своей инициативе, они делаются только под заказ из Белого дома или Конгресса. То есть эта публикация — прямой ультиматум Вашингтона Зеленскому, который должен сильно постараться, чтобы показать себя достойным партнером США. Американцы не раз говорили об этих условиях Киеву, но сейчас они впервые озвучены ясно, четко и даже с привязкой к телефонному звонку Байдену.

У прозападного лобби в Киеве претензии американцев к Зеленскому поначалу вызвали удивление. Казалось бы, с февраля президент Украины только и делает, что ведет борьбу с олигархами. Он лично ввел санкции против Медведчука, закрыл его телеканалы, публично поддержал ограничения против Коломойского, внес в Раду закон о судебной реформе и вообще всячески выказывает лояльность Вашингтону.

Но, по мнению политологов, прозападная активность Зеленского направлена совсем не туда, куда хотелось бы Западу. Свою «борьбу с олигархами» президент понимает как их равноудаление и приручение — чтоб миллиардеры перестали грубо вторгаться в политику, а шли в ногу с Банковой по ключевым внутренним вопросам. Увы, Вашингтону наплевать на героическое противостояние Зеленского и богатеев. Американцы требуют, чтобы власть выдавила олигархов с самых интересных рынков — поставок газа, добычи полезных ископаемых, грузоперевалки, энергетики, строительства и т. д. После чего в эти сферы можно внедрять транснациональные корпорации США.

Кроме того, Зеленский проявляет строптивость в принципиальных вопросах. Он не хочет полностью отдавать Западу контроль над украинскими судами, поэтому и внес в Раду законопроект «О судебной реформе» в таком виде, который не устраивает Штаты. Банковая также намерена частично восстановить контроль над антикоррупционными структурами, сегодня работающими вхолостую, и полностью вернуть под свое управление Нацбанк Украины.

Судя по недавней риторике Зеленского, он предлагает американцам согласиться с тем, что полностью лоялен им во внешней политике, особенно на российском направлении, но внутри страны будет решать ключевые вопросы сам. В Вашингтоне допускать такую вольницу для украинского главы не намерены. Впрочем, как отметили эксперты, обещанная ему «морковка» в виде звонка Байдену на поверку может оказаться фальшивкой. Причина — в состоянии здоровья лидера США. С 21 января, момента вступления на высший пост, он так и не провел ни одной пресс-конференции. Такого в истории Америки не было уже больше века. А с начала марта Байден вообще не показывался на публике.

По информации CNN, дата первой пресс-конференции президента США до сих пор не назначена. В Белом доме уверяют, что она случится уже до конца марта. Но дела со здоровьем Байдена, видимо, совсем плохи. Он до сих пор не выступил даже на совместном заседании Конгресса, что все его предшественники делали до конца февраля. На этом фоне думать о контактах с лидерами далеких и полностью зависимых от Америки стран как минимум нелепо.

По мнению киевского политолога Андрея Головачева, последние шаги Зеленского говорят о том, что позитивные сценарии для своего режима он практически исчерпал.

«Свежее выступление президента, в котором он объявил войну олигархам и перечислил их имена, конечно, впечатлило многих. Ранее украинцы слышали такое только в сериале «Слуга народа». Но вопрос в том, какова цель этого «крестового похода» против олигархов. Зеленский отчаянно борется за власть в условиях падающего рейтинга, причиной чего служит полный провал по всем фронтам, — заявил он. — Увы, у президента отсутствует даже намек на наличие единой внутренней и внешней политики. Всей стране очевиден провал власти в борьбе с коронавирусом и вакцинацией. Локдауны, введенные без веских медицинских причин, разорили тысячи малых бизнесменов. Тарифы на ЖКХ сегодня даже выше, чем при Порошенко. И это при полном отсутствии результатов борьбы с коррупцией».

В череду политических поражений украинского главы эксперт добавил отсутствие перспектив мирного урегулирования в Донбассе, наметившуюся активизацию боевых действий, а также состав кабмина, где доминируют явные ставленники олигархов.

«При этом Зеленский, желая подмять под себя антикоррупционные органы, сильно поссорился с Западом. Это оттолкнуло от него многих прозападно настроенных граждан. Он проводит странную кадровую политику: не может назначить решительного генпрокурора, опасается разорвать отношения с Коломойским и уволить ленивого и одиозного Авакова. А СМИ все чаще упоминают о том, что офис президента пользуется услугами уличных радикалов, — перечислил Головачев. — Все эти достижения Зеленского привели к падению его рейтинга и распаду монобольшинства в Раде. Впереди замаячила перспектива досрочных выборов парламента, по итогам которых реальная власть перешла бы к премьеру новой коалиции».

Психологически Зеленский не готов к потере реальной власти, ведь по натуре он очень властолюбивый и честолюбивый человек, отметил политолог.

«В этих условиях ему пришлось радикально измениться, чему способствовало несколько факторов. Это давление Запада, который дал понять Киеву, что больше денег не будет, пока не начнется деолигархизация. Это и желание президента убрать с политический арены Медведчука и Порошенко, своих главных оппонентов. Наконец, это социальный запрос на расправу с олигархами, который всегда есть в бедном полуфеодальном обществе, — заявил журналистам эксперт. — Впрочем, скорее всего, все это — обычная кампанейщина. Зеленский органически не способен проводить длительные и сложные стратегии. Он мастер реализации краткосрочных сюжетных линий, и все его президентство доказывает это. По сути, Зе-команда как придумывала сюжеты для сериала «Слуга народа», так и продолжает делать это в реальной жизни».

Тем не менее, подчеркнул Головачев, сегодня ситуация для Зеленского и его партии может стать еще более критической.