Экс-президент США раскритиковал Меган Маркл после интервью

Вашингтон, 15 марта. Интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл не понравилось бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью после переезда в США. Они рассказали о первой беременности Меган, а сама супруга принца Гарри призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в СМИ.

Экс-советник Трампа рассказал, что бывший глава Белого дома не оценил интервью Меган. По его словам, Дональд Трамп сначала хотел высказать критику публично, но потом передумал. Как известно Трамп ранее уже негативно отзывался о жене принца Гарри, называя ее «никуда не годной».

Ранее эксперт оценила причины и исход войны Меган Маркл с Букингемским дворцом. Кроме того, британская королевская семья прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл, сказав, что серьезно относится к поднятым в беседе вопросам, пишет НСН.