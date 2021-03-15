Шейнин загнал в тупик украинского эксперта демонстрацией «российских сил» на границе

Москва, 15 марта. Ведущий телепередачи «Время покажет» Артем Шейнин усомнился в компетенции украинских СМИ, а также упрекнул эксперта Сергея Запорожского в незнании географии.

Поводом для иронии телеведущего послужили опубликованные накануне украинским интернет-изданием «Обозреватель» данные о численности российских войск на границе с Украиной. Это должно было убедить читателей в якобы агрессивных намерениях Москвы, передает «ЭкономикаСегодня».

"Самое убеждающее в мощи всего этого – восемь подводных лодок в Азовском море, где максимальная глубина 13,5 метра", — сказал Шейнин.

Украинский эксперт Запорожский попытался возразить, но был загнан в тупик, потому что перепутал Азовское море с Черным. После этого ведущий попросил вывести на экран шутку на тему украинских военных подсчетов – на картинке российскую технику заменили техникой из фантастической саги "Звездные войны".

"Сереж, тут новые данные пришли. Тебе тяжело разглядеть – я расскажу, сколько мы там сосредоточили. Значит, 35 миллионов 717 тысяч штурмовиков, пять галактических баз "Звезда Смерти", 145 крейсеров. Но это не мы – это, так сказать, источник", — пошутил ведущий.

Ранее военный эксперт заявил, что если нынешние киевские власти рискнут пойти войной на Донбасс, то Украина может в этом году не отметить День независимости.