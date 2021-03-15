«Русский сезон»: Из-за пандемии на Байкал приехали тысячи российских туристов

Москва, 15 марта. В зимнее время к самому известному озеру России обычно ездят иностранцы, прибывающие в Сибирь специально для такой цели. Но сейчас, в эпоху пандемии, когда границы закрыты, россияне решили самостоятельно заменить иностранных туристов, и надев коньки, массово съезжаются к Байкалу, чтобы насладиться его величавостью и посмотреть сквозь толщу льда в его таинственные глубины. Они толпами прибывают, чтобы снимать видео в TikTok и постить фотографии в Instagram, пишет американское издание New York Times.

«Это для Instagram и TikTok», — говорит Гульнара Михайлова, которая ехала сюда два дня и две ночи из Якутска, чтобы увидеть своими глазами величественный Байкал.

Некоторые, несмотря на сибирские морозы, не стесняются ради фото снять с себя верхнюю одежду. Так, россиянка со звучной фамилией Михайлова, работающая в сфере недвижимости, надела купальник и, забравшись на крышу своего автомобиля, позировала для фотографий.

Местные гиды уже окрестили происходящее «Русским сезоном». Они напомнили, что в это время обычно сюда прибывают иностранцы. Основная масса — из расположенного рядом Китая. Они катаются на коньках, велосипедах, ходят в походы, бегают, ездят по льду на автомобиле, катаются на лыжах по ледяному и снежному пространству, в то время как русские спасаются от холода в Турции или Таиланде.

Но из-за закрытых границ россияне наконец смогли понять, что необходимо сделать вклад во внутренний туризм. К удивлению местных жителей, толпы российских туристов из разных регионов променяли тропические пляжи на покрытые сосульками берега Байкала.

«Этот сезон не похож ни на один другой — никто не ожидал такого ажиотажа, такого туристического бума», — сказала Юлия Мушинская, директор исторического музея на популярном байкальском острове Ольхон.

По словам Юлии, туристская отрасль испытала приятный шок от такого наплыва отечественных туристов.

Природа Байкала завораживает. если поймать момент тишины на озере, который из космоса похож на полумесяц, вы ощутите непередаваемые, порой даже мистические чувства. Когда стоишь на толстом льду, по которому свободно могут проезжать грузовики, чувствуешь себя хрупким и маленьким. При этом тишина вокруг вас каждые несколько секунд прерывается треском внизу. Она похожа на чьи-то стоны, стуки и странные биты, как в музыке техно. Если посмотреть вниз, то можно увидеть, как несовершенства прозрачного льда превращаются в бледные мерцающие занавески.

Москва превратила закрытие границ из-за коронавируса в возможность заставить россиян исследовать мир внутри своей страны, увлечься отдыхом дома.

«Наши люди в значительной степени привыкли к поездкам за границу, — заявил в декабре президент Владимир Путин. — Не менее важно развитие внутреннего туризма».

Не только Байкал наводнен российскими туристами. На побережье Черного моря и горнолыжных курортах Кавказа не протолкнуться.