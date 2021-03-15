Путин поймал карандаш и восхитил Соловьева и Зарубина

Москва, 15 марта. Ведущих Владимира Соловьева и Павла Зарубина восхитило то, как президент России Владимир Путин ловко поймал карандаш во время совещания по видеосвязи с членами правительства.

Они обратили внимание на действие главы государства во время обсуждения передачи «Москва. Кремль. Путин». Зарубин отметил, что издания в Сети любят создавать новости с громкими заголовками про то, как Путин бросил ручку. После чего он показал собственный эксклюзив — «реальные кадры, как Путин поймал улетевший было со стола карандаш». После окончания сюжета о совещании президента Российской Федерации с властями в передаче продемонстрировали студию с Соловьевым.

«Ну, карандаш поймал ловко. Надо отметить, реакция прекрасная. Видно, что президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят», — подчеркнул ведущий.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что российский лидер возглавит совещание по социально-экономическому развитию Крымского полуострова.

Помимо этого, 14 марта стало известно, что Путин будет принимать участие в коллегии Генпрокуратуры РФ в очном формате.