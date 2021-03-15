Политолог Егорченко рассказал, как Запад пытается подорвать внутренний порядок России

Москва, 15 марта. Западные страны вмешиваются во внутренние дела России через однобокие публикации в СМИ, уверен директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченко.

Политолог выступил с небольшой речью во время заседания Временной комиссии Совета Федерации во препятствованию вмешательству во внутренние дела России. Глава комиссии, сенатор СФ Андрей Климов, попросил Егорченко рассказать, как в западных СМИ освещают работу новых российских законов и принимаемых проектов, направленных на защиту национального суверенитета.

Особенную актуальность этот вопрос обрел после событий 14 марта, когда группа представителей нежелательной на территории России организации «Открытая России» собрала некоторых муниципальных депутатов в Москве и назвала это «съездом». Сотрудники силовых структур в полном соответствии с законом провели задержание участников незаконного собрания, однако в западной прессе это событие назвали «подавлением» свободы слова в стране.

«Западные СМИ провоцируют реакцию отрицания и гнева у российских граждан, когда государственные законы работают», — заключает Егорченко.

При этом однобокая критика распространяется не только на мейнстримные спонсируемые Западом СМИ, но и на, казалось бы, серьезные научные издания. Егорченко привел в пример публикацию в авторитетном журнале Nature, специализирующемся на серьезных научных статьях. Однако и там не была представлена альтернативная Западу точка зрения, а в самом материале неоднократно упоминались «предупреждения» блогера Алексея Навального.

«Западные СМИ пытаются воздействовать на наше и на собственное информационное поле в негативном для России ключе. Насколько это вмешательство в наши внутренние дела, вопрос риторический», — заключил ученый.

Председатель Комиссии Андрей Климов поддержал спикера, подтвердив, что подобные действия со стороны западных СМИ согласно российскому законодательству классифицируются как вмешательство во внутренние дела страны, так как имеют цель подорвать существующий общественно-политический порядок в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о причинах, по которым США систематически пытаются саботировать российскую внутреннюю политику. Причины назвал председатель временной комиссии Совета Федерации во препятствованию внутреннему вмешательству в дела России Андрей Климов.