Сестра Меган Маркл предсказала ее развод с принцем Гарри после скандального интервью

Лос-Анджелес, 15 марта. Сводная сестра Меган Маркл Саманта уверена в разводе герцогини Сассекской с принцем Гарри после скандального интервью Опре Уинфри.

Саманта Маркл уже несколько лет не видела знаменитую родственницу и даже не успела познакомиться с принцем Гарри. 56-летняя женщина уверена, что герцог и герцогиня Сассекские расстанутся, если не принесут извинения королевской семье.

«Гарри уже наверняка задается вопросом, правильно ли он сделал, женившись на Меган», — заявила Саманта в интервью изданию TMZ.

Сводная сестра Меган Маркл считает свою родственницу лгуньей. По мнению Саманты, принц Гарри рано или поздно поймет, что его жена — нечестный человек.

Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских привилегий в начале 2020 года. Сначала они переехали в Канаду, а оттуда перебрались в США. В интервью Опре Уинфри Маркл жаловалась, что во время проживания среди членов королевской семьи сталкивалась со множеством трудностей, в том числе с проявлениями расизма. Психолог и нумеролог Элена Гамаюн в беседе с ФАН оценила причины и исход войны Маркл с Букингемским дворцом.