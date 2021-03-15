Эр-Рияд, 15 марта. В ходе антикоррупционных рейдов, прошедших в Саудовской Аравии за последний месяц, арестован по меньшей мере 241 человек. В заявлении Управления по надзору и борьбе с коррупцией говорится, что в число обвиняемых вошли сотрудники министерств внутренних дел, здравоохранения, муниципальных и сельских дел и жилищного строительства, образования, а также кадровых ресурсов и социального развития, таможни и почты.

Эти действия являются частью кампании, инициированной наследным принцем Мухаммедом бин Салманом по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии.

Это далеко не первый случай массовых арестов в стране. Так, в 2017 году власти отправили под арест десятки принцев, старших офицеров, бизнесменов и высших должностных лиц в рамках масштабного антикоррупционного расследования. За несколько часов до этого король Салман бин Абдул Азиз аль-Сауд назначил своего сына, наследного принца, главой антикоррупционного комитета.

4. Then the clean up started...



In November 2017, Mohammed bin Salman ordered some 200 wealthy businessmen and princes to be placed under house arrest in Riyadh's Ritz Carlton hotel. pic.twitter.com/uwCMJYxIIF — President Barb 17 (@BasiaC7) November 6, 2020

Масштабы арестов фактически беспрецедентны для Саудовской Аравии, где высокопоставленные члены королевской семьи и их деловые партнеры считались выше закона.

Арестованные содержались в отеле Ritz-Carlton. Под руководством наследного принца он превратился в тюрьму, где заключенных подвешивали вверх ногами, избивали и лишали сна на несколько дней. Пытки проводились, чтобы вынудить их вернуть награбленные 106 млрд долларов — такую сумму озвучили власти королевства. Впоследствии многие из подозреваемых были заключены в тюрьму или помещены под домашний арест, а один из них, саудовский генерал, скончался на допросе.

На саммите G20 21–22 ноября 2020 года Эр-Рияд выдвинул предложение по созданию глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Сама Саудовская Аравия пообещала выделить 10 млн долларов на поддержку кампании.

Всего через несколько дней после этого власти объявили об аресте 226 человек в рамках 158 расследований дел о коррупции в министерстве обороны и других государственных ведомствах. В ходе расследования была выявлена причастность подозреваемых к подделке документов, трате бюджетных средств и использованию влияния на государственной службе. Власти считают, что задержанные получили взятки на сотни тысяч долларов.

Is Saudi Arabia’s Crown Prince tackling #corruption or making money? Authorities announced yesterday the arrest of 226 people involved in 158 cases of #corruption totaling some $325 million, which is expected to be repaid to the state. Read more: https://t.co/GmiUbQ4qQw — Anti-Corruption & Governance Center @ CIPE (@CIPE_ACGC) November 29, 2020

Согласно планам Саудовской Аравии на период до 2030 года, озвученным принцем Мухаммедом, одной из важнейших задач для страны является искоренение коррупции, которая во многих случаях является трансграничным преступлением. По его словам, для борьбы с ней требуются глобальное сотрудничество и координация между соответствующими органами различных государств.