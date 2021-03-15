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В Саудовской Аравии по подозрению в коррупции арестовали более 240 чиновников

Как Саудовская Аравия борется с коррупцией

Эр-Рияд, 15 марта. В ходе антикоррупционных рейдов, прошедших в Саудовской Аравии за последний месяц, арестован по меньшей мере 241 человек. В заявлении Управления по надзору и борьбе с коррупцией говорится, что в число обвиняемых вошли сотрудники министерств внутренних дел, здравоохранения, муниципальных и сельских дел и жилищного строительства, образования, а также кадровых ресурсов и социального развития, таможни и почты.

Эти действия являются частью кампании, инициированной наследным принцем Мухаммедом бин Салманом по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии.

Это далеко не первый случай массовых арестов в стране. Так, в 2017 году власти отправили под арест десятки принцев, старших офицеров, бизнесменов и высших должностных лиц в рамках масштабного антикоррупционного расследования. За несколько часов до этого король Салман бин Абдул Азиз аль-Сауд назначил своего сына, наследного принца, главой антикоррупционного комитета.

Масштабы арестов фактически беспрецедентны для Саудовской Аравии, где высокопоставленные члены королевской семьи и их деловые партнеры считались выше закона.

Арестованные содержались в отеле Ritz-Carlton. Под руководством наследного принца он превратился в тюрьму, где заключенных подвешивали вверх ногами, избивали и лишали сна на несколько дней. Пытки проводились, чтобы вынудить их вернуть награбленные 106 млрд долларов — такую сумму озвучили власти королевства. Впоследствии многие из подозреваемых были заключены в тюрьму или помещены под домашний арест, а один из них, саудовский генерал, скончался на допросе.

На саммите G20 21–22 ноября 2020 года Эр-Рияд выдвинул предложение по созданию глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Сама Саудовская Аравия пообещала выделить 10 млн долларов на поддержку кампании.

Всего через несколько дней после этого власти объявили об аресте 226 человек в рамках 158 расследований дел о коррупции в министерстве обороны и других государственных ведомствах. В ходе расследования была выявлена причастность подозреваемых к подделке документов, трате бюджетных средств и использованию влияния на государственной службе. Власти считают, что задержанные получили взятки на сотни тысяч долларов.

Согласно планам Саудовской Аравии на период до 2030 года, озвученным принцем Мухаммедом, одной из важнейших задач для страны является искоренение коррупции, которая во многих случаях является трансграничным преступлением. По его словам, для борьбы с ней требуются глобальное сотрудничество и координация между соответствующими органами различных государств.

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