Украина предложила Кувейту стать участником «крымской платформы»

Эль-Кувейт, 15 марта. Посол Украины в Кувейте Александр Балануца обсудил с помощником министра иностранных дел страны ам Дхари аль-Аджраном вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров украинская сторона пригласила представителей Кувейта принять участие в так называемой «крымской платформе», передает «ПолитРоссия». Дипломаты обсудили способы наращивания сотрудничества между двумя государствами в различных сферах.

Украина намерена привлечь к формату «крымской платформы» наибольшее число стран из международного сообщества. Киев рассчитывает, что это заставит другие государства оказать давление на РФ, что якобы поспособствует «возвращению» Крыма.

Состав переговорных групп «крымской платформы» все еще не утвержден. Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с представителями стран Запада их участие в инициативе, однако никакого подтверждения не получил.

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума. Большинство жителей республики проголосовало за воссоединение с РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос территориальной принадлежности республики закрыт.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала стремления Киева по возвращению Крыма в состав Украины и назвала их незаконными.