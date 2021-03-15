Польский журналист заявил о «заинтересованности» РФ и КНР в ослаблении Запада

Варшава, 15 марта. Российская Федерация и Китай «кровно заинтересованы» в ослаблении коллективного Запада, заявил польский журналист Антоний Конюшевский.

Он заявил, что «раскусил» большую игру российской стороны по ослаблению западных стран. В Польше вспомнили известную фразу, которую сказал Александр III: «Когда царь на рыбалке, Европа ждет».

По словам журналиста, Москва желает изгнать Соединенные Штаты из Европы, а Пекин надеется, что конфликт американской стороны и России ослабит позиции Вашингтона в Тихом океане. Также Конюшевский заявил, что Запад не может обойтись без Москвы.

«Владимира Путина (президента России — Прим. ред.) интересуют проблемы США, а не крах. Так что, можно сказать, он ловит рыбу», — заключил Конюшевский.

«Национальная служба новостей» сообщила, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала опасным безумием сообщения американских СМИ о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что вступление государства в Североатлантический альянс стало отличным решением, которое привело к повышению уровня безопасности.