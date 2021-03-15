Россиянам рассказали, как выдержать Великий пост без вреда для здоровья

Москва, 15 марта. Самый строгий пост для православных христиан начался 15 марта. Врач-диетолог рассказал, как соблюсти его без ущерба для здоровья.

Великий пост — самый долгий пост в православном христианстве. В 2021 году он начнется 15 марта и закончится 1 мая. Врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с «Радио 1» рассказала, как составить правильное и полезное постное меню.

Эксперт посоветовала работающим и занятым людям заморозить продукты на неделю вперед в воскресенье. Больше всего для этого подходят морковь и свекла. Ноев отметила, что из этих продуктов можно также приготовить вкусные котлеты, богатые витамином С и железом. Чтобы их размягчить, можно добавить отруби и кабачок. Мужчинам разрешается добавить сухофрукты.

В качестве небольшого перекуса рекомендуются цельнозерновые постные хлебцы. Также можно изготовить импровизированное песто из оливковой пасты.

Обычная каша на воде подойдет в качестве утреннего блюда. В нее разрешается добавлять тыквенное или оливковое масло, а также масло авокадо. Любителям сладкого рекомендуется добавить к каше ягоды и кусочки фруктов.

На обед рекомендуется варить суп из чечевицы, бобов и овощей. На ужин можно запечь в духовке цветную капусту, предварительно обработав ее маслом.

Ноев обращает внимание на то, что верующим необходимо адекватно оценивать возможности своего организма. Эксперт рекомендует предварительно посоветоваться не только с духовником, но и с врачом.

Ранее россиянам рассказали, кто освобождается от поста. Полностью или частично освобождаются дети, беременные женщины, пожилые и больные, а также путешественники, военнослужащие и заключенные.