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Россиянам рассказали, как выдержать Великий пост без вреда для здоровья

Россиянам рассказали, как выдержать Великий пост без вреда для здоровья

Москва, 15 марта. Самый строгий пост для православных христиан начался 15 марта. Врач-диетолог рассказал, как соблюсти его без ущерба для здоровья.

Великий пост — самый долгий пост в православном христианстве. В 2021 году он начнется 15 марта и закончится 1 мая. Врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с «Радио 1» рассказала, как составить правильное и полезное постное меню.

Эксперт посоветовала работающим и занятым людям заморозить продукты на неделю вперед в воскресенье. Больше всего для этого подходят морковь и свекла. Ноев отметила, что из этих продуктов можно также приготовить вкусные котлеты, богатые витамином С и железом. Чтобы их размягчить, можно добавить отруби и кабачок. Мужчинам разрешается добавить сухофрукты.

В качестве небольшого перекуса рекомендуются цельнозерновые постные хлебцы. Также можно изготовить импровизированное песто из оливковой пасты.

Обычная каша на воде подойдет в качестве утреннего блюда. В нее разрешается добавлять тыквенное или оливковое масло, а также масло авокадо. Любителям сладкого рекомендуется добавить к каше ягоды и кусочки фруктов.

На обед рекомендуется варить суп из чечевицы, бобов и овощей. На ужин можно запечь в духовке цветную капусту, предварительно обработав ее маслом.

Ноев обращает внимание на то, что верующим необходимо адекватно оценивать возможности своего организма. Эксперт рекомендует предварительно посоветоваться не только с духовником, но и с врачом.

Ранее россиянам рассказали, кто освобождается от поста. Полностью или частично освобождаются дети, беременные женщины, пожилые и больные, а также путешественники, военнослужащие и заключенные.

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