Начата доследственная проверка по факту гибели лоцмана в Новороссийске

Москва, 15 марта. Правоохранительные органы начали доследственную проверку после гибели 61-летнего лоцмана в Новороссийске, сообщили в СК.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел вечером 14 марта. В районе фарватерных буев акватории морского порта Новороссийск лоцман упал в воду при пересадке с корабля на катер. Мужчину удалось извлечь из воды, однако он скончался, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что спасатели продолжали поиск тела утонувшего мужчины на реке Раздольная.