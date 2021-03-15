Бывшие полицейские из Калифорнии вымогали у водителей деньги и марихуану

Вашингтон, 15 марта. Двое экс-полицейских вымогали у калифорнийцев деньги и марихуану под угрозой ареста. Каждому из бывших правоохранителей грозит до 20 лет лишения свободы.

Два сотрудника правоохранительных органов Калифорнии были уличены в том, что останавливали автомобилистов на шоссе и забрали у них марихуану и деньги под угрозой ареста. Брендон Т. и Джозеф Х. действительно входили в группу полицейских, которым было поручено изъять незаконные наркотики у водителей округа Сонома, однако делали это стражи порядка тогда, когда операция была уже завершена. О тонкостях наркооборота сообщает APNews.

Адвокат одного из двух подсудимых заявил, что его клиент настаивает на своей невиновности, поскольку был «уважаемым офицером в течение многих лет». Бывших сотрудников полиции выдали камеры видеонаблюдения, которые записали их «остановки по требованию» в период с 2015 по 2017 год.

Чиновники заявили, что эти двое продолжали останавливать автомобилистов даже после того, как программа изъятия наркотиков закончилась, и Калифорния полностью легализовала рекреационное употребление марихуаны в 2016 году. Экс-правоохранители представлялись агентами бюро по борьбе с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и в 2017 году забрали 23 фунта марихуаны.

Как только началось разбирательство по делу, оба подсудимых подали в отставку. Бывшие блюстители порядка обвиняются в заговоре с целью совершения вымогательства под прикрытием представителей власти, а Брендон Т. еще и в фальсификации записей в федеральном расследовании и уклонении от уплаты налогов. Если нарушителей признают виновными, что каждый из них получит по 20 лет тюрьмы.