«Россия» впервые с начала пандемии может столкнуться с дефицитом пилотов

Москва, 15 марта. Авиакомпания «Россия» семимильными шагами идет на перестроение согласно плану «Стратегия 2028», то есть перестраивается на воздушные суда отечественного производства. ФАН уже писал, что к концу года авиакомпания ожидает еще 66 «Суперджетов». Но сейчас она столкнулась с неожиданной проблемой: пилоты недовольны условиями труда.

Ранее ФАН сообщал о том, что многие вторые пилоты с «Боингов» и «Аэрбасов» сами вызвались переучиться на новый тип самолета, так как на импортных машинах очень медленно движется очередь на ввод в КВС. На «Суперджете» же это возможно к концу текущего года. Более того, для летного состава ввели оплату труда в зависимости от количества рейсов, а не налета. Но все равно уже многие летающие работники оказались недовольны предложенными условиями.

«Проблема «Суперджета» сейчас — это короткие рейсы, — говорит Игорь Морозов, председатель первичной ячейки Профсоюза летного состава. — План работы, который рисуется, — это шесть дней работаешь, один отдыхаешь. В таком темпе работать? При этом они даже не вырабатывают санитарную норму, просто не успевают. На сегодняшний день мне уже звонили из Москвы, там есть бортпроводники, которых переучили на «Суперджет». Три с половиной часа они тратят на дорогу туда-обратно. И столько же они в воздухе. Сейчас зарплата уходит в основном на дорогу. Поэтому и все, кто может, уходят на пенсию».

Напомним, ранее ФАН объяснил, что «Суперджету», как и второму российскому лайнеру — МС-21, не страшны вводимые санкции, так как уже сейчас на 90% готовы аналоги импортным комплектующим, а к 2025 году наши авиаконструкторы готовы на полное импортозамещение.