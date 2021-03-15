Россиянам назвали главные опасности при вождении в оттепель

Москва, 15 марта. Учредитель компании «Разумное вождение» Сергей Николаев объяснил россиянам, как избежать аварийных ситуаций на дорогах весной. Главная помеха для водителей — вода подо льдом.

Автоэксперт рекомендует держаться подальше от большегрузных машин в оттепель. Если легковой автомобиль наедет на лед вслед за фурой, то может впечататься в ее заднюю часть. По словам Николаева, дистанция на дорогах весной должна быть такой, чтобы между двумя машинами могли вместиться еще две, а от водителя не требовались большие усилия для торможения.

Специалист напомнил водителям, что во время движения по трассе использование мессенджеров и разговоры по телефону категорически запрещены. Достаточно нескольких секунд, чтобы поплатиться за ошибку здоровьем, рассказал Николаев в эфире «Радио-1».