Жена Малафеева рассказала о реабилитации его наркозависимой дочери

Санкт-Петербург, 15 марта. Супруга бывшего игрока «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина раскрыла, как проходит реабилитация дочери футболиста Ксении, страдающей от наркозависимости.

О состоянии падчерицы жена спортсмена рассказала на своей странице в Instagram. Екатерину порадовало, что многие интересуются самочувствием дочери Малафеева, которая уже больше месяца находится в реабилитационном центре.

«У нее сейчас все хорошо. Я наконец-то впервые за долгое время услышала своего ребенка без влияния всяких болезней. Рассуждающей о жизни, наполненной эмоциями и совсем с другими планами на жизнь», — поделилась жена экс-игрока «Зенита».

Сейчас у 17-летней Ксении очень насыщенные и интересные дни. Дочь футболиста говорит родным, что свободные минуты у нее появляются только к вечеру, и девушке это нравится. Ксения каждый день учится, готовится к ЕГЭ, занимается йогой и участвует с другими ребятами в творческих мероприятиях. У дочери Малафеева появились четкие цели и планы, поэтому есть надежда, что у наркозависимой девушки все будет хорошо.

Ксению Малафееву родила первая жена футболиста Марина, которая трагически погибла в автокатастрофе. Смерти супруги спортсмена предшествовали пугающие знаки.