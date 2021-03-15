В Швеции заявили о полном превосходстве России в противостоянии с НАТО в Прибалтике

Стокгольм, 15 марта. Россия выйдет победителем в случае военного противостояния с НАТО в Прибалтике.

Об этом говорится в опубликованном докладе шведского агентства оборонных исследований FOI. Эксперты пришли к выводу, что Россия будет иметь массу преимуществ в случае войны со странами НАТО у границ Прибалтики.

При этом в Швеции отметили, что НАТО не стоит наращивать свое военное присутствие в Литве, Эстонии и Латвии, потому что на это потребуется огромное количество денег. Аналитики полагают, что Альянсу проще отслеживать действия России, чтобы вовремя перебросить в регион свои войска, передает RT.

Военный эксперт Юрий Лямин назвал прогнозы FOI бесполезной информацией, потому что никаких реальных причин для подобного анализа нет и в ближайшее время не возникнет. Он назвал эти данные очередной «страшилкой» о России, которую на Западе пытаются выставить странной-агрессором.

Ранее латвийский военный аналитик заявил, что страны Балтии, чтобы хоть как-то поднять свою военную значимость, разрешили размещать войска НАТО на своих территориях.