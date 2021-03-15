The Drive: алкоголизм в рядах ВСУ привел к «уничтожению» самолета МиГ-29

Вашингтон, 15 марта. Украина наверняка безвозвратно потеряла истребитель МиГ-29 из-за аварии с участием пьяного военнослужащего, считают эксперты из США.

Капитан Воздушных сил Украины в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля Volkswagen Touran. Не справившись с управлением, он врезался в истребитель четвертого поколения МиГ-29. После этого столкновения машина вряд ли подлежит ремонту, заметили военные аналитики из американского издания The Drive.

«Алкоголь, как и злоупотребление наркотиками, вряд ли является новой проблемой для украинских военных, как и для всей страны в целом», — говорится в The Drive.

Инцидент произошел 10 марта в Васильковке (Киевская область). 47-летний капитан ВВС столкнулся с истребителем во время его буксировки на авиабазе 40-й бригады тактической авиации. Авторы подчеркнули, что после удара МиГ-29 вспыхнул. В результате аварии двигатели получили серьезные повреждения. Внутри истребителей не было пилотов, состояние капитана оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что Киев планирует вооружить украинские ВВС американскими истребителями F-15. Также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству оценил конкурентоспособность Украины на оружейном рынке, пишет RT.