Молодая жена Петросяна высказалась о Елене Степаненко

Москва, 15 марта. Телеведущая Елена Степаненко после скандального развода с Евгением Петросяном неоднократно в интервью опускала колкости в адрес новой жены юмориста — Татьяны Брухуновой.

Молодая супруга народного артиста РСФСР достойно справляется с негативом в свой адрес. В СМИ и светских кругах Брухунову считают сомнительной партией для 75-летнего Петросяна. Помощница артиста до недавнего времени на все сплетни реагировала изящным молчанием.

Брухунова провела в микроблоге Instagram прямой эфир, в котором ответила на самые частые вопросы подписчиков. Один из фолловеров спросил у супруги юмориста, как она относится к его бывшей жене. Брухунова считает, что уважение и отсутствие негатива — лучший выход в сложившейся ситуации.

«Я считаю, что та ситуация, которая произошла с нами – это жизнь и негативировать кому-то – глупо. Это же до человека не доходит, а тебя разрушает. Поэтому я не испытываю к Елене Григорьевне какого-то негатива, и я не имею права на это», — произнесла помощница Петросяна.

В марте 2020 года у Петросяна и Брухуновой родился сын, которого назвали Ваган, о чем также передавал RT. Супруги тщательно скрывали от общественности этот факт. Многие тогда решили, что пара прибегла к услугам суррогатной матери, ведь никто не видел жену юмориста в положении. Сама Брухунова раскрыла хитрости, к которым прибегала, чтобы скрыть животик. В середине февраля в СМИ начали ходить слухи, что звездная пара ждет второго ребенка.