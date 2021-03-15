Автолюбитель с 60-летним стажем стал самым возрастным водителем России. ФАН-ТВ

Столетний ветеран из Краснодарского края продлил водительские права до 2024 года.

Иван Курбаков живет в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. В этом году ему исполнилось 100 лет, и 60 из них он водит легковой автомобиль. За рулем машины Иван Иванович находится до сих пор. Он даже попал в книгу рекордов России, как самый возрастной водитель. Подать заявку автолюбителя убедил знакомый, представитель организации из Москвы рекорд зафиксировал.

«Если есть такая необходимость, я еду. Я даже в Киров ездил на своей машине. Это Воронеж, Москва, Владимир, Киров. На запорожце еще», — рассказал Иван Курбаков.

Иван Курбаков в годы войны был пехотинцем. При обороне Севастополя в 1942 году он потерял ногу, ее заменил протез. Особенности здоровья не повлияли на способность управлять транспортным средством. Ветеран без проблем проходит медкомиссии.

«У меня права действительны до 2024 года. Если доживу. Когда на права здесь сдавал в Геленджике, везде писали: годен, годен, годен. Даже врачи удивлялись: «Вы, наверное, приписали себе года», — продолжает ветеран.

Местные жители ветерана хорошо знают. Он периодически подвозит людей, которые стоят на остановках. Иван Иванович говорит, что ему нравится делать добрые дела.