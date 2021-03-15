«Оскар-2021»: когда состоится, кто претендует на награды, шансы России, где смотреть

Объявлены номинанты, которые будут бороться за награды Американской киноакадемии за 2020 год. 93-я церемония «Оскар-2021» пройдет 25 апреля. В России посмотреть «Оскар» в прямом эфире можно будет в ночь на понедельник, 26 апреля, с трех ночи до шести утра.

Кто поборется за «Оскар-2021»

Имена номинантов в прямом эфире объявили актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас. За главный приз — «Оскар» за лучший фильм — поборются следующие картины:

«Минари», «Девушка, подающая надежды», «Манк», «Отец», «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Звук металла», «Иуда и черный мессия».

За звание лучшего режиссера сразятся:

Дэвид Финчер («Манк»), Ли Айзек Чун («Минари»), Хлоя Чжао («Землю кочевников»), Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), Томас Винтерберг («Еще по одной»).

Последняя работа также претендует на приз в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

За звание лучшей актрисы 2020 года будут сражаться:

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

На «Оскар» за лучшую мужскую роль претендуют:

Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари»), Чедвик Боузман (посмертно) («Ма Рейни: Мать блюза»).

В других номинациях на золотые статуэтки претендует, в частности, комедия «Борат-2», а исполнитель главной роли в этом фильме Саша Барон Коэн претендует на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Суд над чикагской семеркой».

Подробнее о без преувеличения самой известной, и, как бы ее ни ругали, самой престижной кинопремии мира читайте в материалах ФАН.

Шансы России на «Оскар-2021»

Увы, к сожалению, отличный старт российских фильмов в оскаровской гонке завершился досрочно. Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в финальный список в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» не попал.

Фильм «Дорогие товарищи!» посвящен расстрелу рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. На 77-м Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского попал в основную программу и удостоился специального приза жюри.

Также не сможет претендовать на «Оскар» и другая работа, которую условно можно назвать российской: документальный фильм «Гунда» режиссера Виктора Косаковского. Завораживающий фильм о жизни свиньи по имени Гунда — это копродукция Норвегии и США, продюсером фильма выступил знаменитый актер, режиссер, музыкант Хоакин Феникс. Фильм «Гунда» был чрезвычайно высоко оценен кинокритиками.

Где смотреть церемонию «Оскар-2021»

Церемония будет доступна в официальном Twitter Американской киноакадемии, а также на ее канале в YouTube. Ссылка, по короткой будет идти трансляция церемонии, появится позже. За вручением золотых статуэток в прямом эфире будут следить ведущие западные телеканалы, а также крупные интернет-издания, в том числе ФАН.

Российское телевидение (Первый канал) как правило показывает основную часть церемонии на следующий день, в 2021 году это, скорее всего, будет вечерний прайм-тайм 26 апреля.