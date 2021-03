«Оскар-2021»: когда состоится, кто претендует на награды, шансы России, где смотреть

Объявлены номинанты, которые будут бороться за награды Американской киноакадемии за 2020 год. 93-я церемония «Оскар-2021» пройдет 25 апреля. В России посмотреть «Оскар» в прямом эфире можно будет в ночь на понедельник, 26 апреля, с трех ночи до шести утра.

Имена номинантов в прямом эфире объявили актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас. За главный приз — «Оскар» за лучший фильм — поборются следующие картины:

«Минари», «Девушка, подающая надежды», «Манк», «Отец», «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Звук металла», «Иуда и черный мессия».

За звание лучшего режиссера сразятся:

Дэвид Финчер («Манк»), Ли Айзек Чун («Минари»), Хлоя Чжао («Землю кочевников»), Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), Томас Винтерберг («Еще по одной»).

Последняя работа также претендует на приз в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

