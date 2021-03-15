Врач Алексеева объяснила влияние дождливой погоды на распространение COVID-19

Москва, 15 марта. Влияние влажной и неустойчивой весенней погоды на распространение коронавирусной инфекции объяснила врач-иммунолог Лариса Алексеева.

После продолжительной снежной зимы в Москву пришла климатическая весна с влажностью, дождями и туманом. При дождливой погоде сезонные заболевания активизируются. Все респираторные инфекции во время перехода на плюсовые температуры начинают распространяться быстрее, в том числе коронавирус. Об этом предупредила Алексеева, сообщает «Вечерняя Москва».

Агрессивность вирусов особенно повышается при высокой влажности. Частицы коронавируса дольше сохраняются в атмосфере, оседают на поверхностях как в замкнутых помещениях, так и на открытом воздухе. Также на распространение инфекции влияет скорость ветра. Чем сильнее порывы, тем медленнее испаряются частицы инфицированной слюны. Шансы попадания бактерий на слизистую повышаются. В период межсезонья особенно важно соблюдать защитные меры.

До этого сообщалось, что коронавирус может провоцировать запуск процессов старения в организме. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.