Нумеролог раскрыла врожденную уязвимость Меган Маркл

Родовая матрица бывшей актрисы и фотомодели, жены принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл указывает на то, что ее могут публично подвергать несправедливости. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

По итогам анализа матрицы судьбы жены принца эксперт сообщила изданию ряд подробностей.

«В целом, нынешний период 19-го аркана — успех, слава, знаменитость. Потом, в 45 лет у нее активизируется 6-й аркан — семья, благополучие. Сейчас у Меган хороший момент в жизни, но родовая карма несет какие-то негативные воздействия. Если она сработает, то Меган может попасть в неприятность. Впрочем, цифр, которые показали бы лишение жизни, пока не видно. Однако есть какая-то жесткая несправедливость, которой она может быть подвергнута публично. Если эта негативная сторона начнет проявляться, то она может стать жертвой каких-то неожиданных неприятных событий», — сообщила специалист.

Элена Гамаюн рассказала, в чем заключается причина такой уязвимости герцогини Сассекской.

«У нее, к сожалению, по роду отца есть такая цифра, она называется «жертва». Ее личная матрица очень энергичная. Она весьма агрессивная, активная, напористая, может повести за собой. Я смотрела матрицу судьбы, например, Владимира Жириновского. Там есть подобные цифры, как у Меган. Но ее родовая матрица не очень хорошая. Там есть цифра, которая говорит о том, что к ней могут относиться несправедливо, предвзято. Собственно, это и происходит со стороны королевской семьи», — пояснила собеседница ФАН.

Ранее Элена Гамаюн объяснила, как принц Гарри может свести в могилу свою жену.