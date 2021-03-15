Российский дизайнер объявил о возвращении популярности настенных ковров

Москва, 15 марта. Ковры на стене являются одним из самых узнаваемых символов интерьера квартиры советской эпохи. Дизайнеры отмечают, что мода на ковры возвращается.

Новый тренд появился в оформлении квартир — ковры. При этом ковры могут размещаться не только на полу и стенах. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала основатель студии дизайна Grande Familia Инна Каминская.

«Ковры на стену возвращаются! Буквально два года назад на выставке-салоне в Милане было представлено очень много стендов с коврами на стенах, на мебели. Даже мебель обивается коврами! Часто это диваны», — сообщила она.

Одним из самых смелых моментов нового тренда стало украшение коврами потолка. По мнению эксперта, это необычно и привлекает внимание, однако не каждый готов пойти на подобное. Отмечается, что возраст ковра совершенно не имеет значения. Для оформления интерьера подойдет даже старый ковер советского образца. Основной идеей должно оставаться сочетание тонов мебели и ковра, который станет основной доминантой комнаты.

Выбор цвета освещения комнаты может повлиять на психологическое здоровье жильца, считает Каминская. Специалист рекомендует использовать при оформлении зеленый и цвет нежной мяты. Поднять настроение поможет желтый цвет, считающийся цветом солнца и счастья.

Ранее сообщалось, что москвичи выбрали дизайн поезда метро, посвященного врачам. На стенках вагона будет написано слово «спасибо» на разных языках.