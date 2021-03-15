«JourФак Манукяна»: Страсти по Евровидению

Финальная неделя представления заявок на Евровидение от стран-участниц оказалась полна сюрпризов и скандалов. Самые яркие из них произошли в России и Белоруссии. Об этом более подробно вы сможете узнать в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна.

Надо же было такому случиться, что именно 8 марта состоялся национальный отбор на Евровидение от России. Мысленно вернувшись обратно в тот день, я считаю, что в финал нужно было выводить только девушек. Антон Беляев был заранее в проигрышной позиции в женский праздник. «Две Маши» и Манижа были на равных, и далеко не факт, что если бы Беляева в финале не было, то поехала бы на евроконкурс нынешняя победительница нацотбора. Однако, как говорил Владимир Ворошилов в «Что? Где Когда?» в 90-е, — ставки сделаны, ставок больше нет. Песня Манижи и ее подача на сцене привели к бурному скандалу в соцсетях, а также разделили специалистов. Большинство согласилось с тем, что песня неудачная, не на победу. Однако переход на личности в отношении победительницы нацотбора, который был заметен в соцсетях, конечно, вызвал осуждение в профессиональном сообществе. Между тем букмекеры с 3-го места переместили Россию на 14-е, тем самым показывая, что речи о победе и быть не может. Кстати, Украину с песней на украинском языке букмекеры послали и вовсе на 20-е место, так что у нас еще не все так плохо. А вот Кипр, несмотря на скандал с песней про дьявола, оказался на 9 месте по прогнозам. Надо сказать, что если не вдаваться в текст и его перевод, заявка этой страны оказалась очень сильной.

Сразу после скандала с Манижей и вторая страна нашего союзного государства отметилась. Белорусские представители спели песню, которая была написана эзоповым языком. Они пытались протащить на европейскую сцену откровенную сатиру на нравы современного западного мира и тех марионеток, которые пляшут под его дудочку. Однако в самом тексте о политике ни слова, и формально правила конкурса были соблюдены. Но европейцы обратили внимание на реакцию YouTube-аудитории на песню и быстро удалили ее с сайта Евровидения.

В этом году в том или ином формате Евровидение в любом случае состоится, и очень жаль, что в прошлогодний конкурс организаторы не провели в онлайн-режиме. Велика вероятность, что в этом случае конкурс прошел бы в мае в России. Little Big действительно были фаворитами 2020 года. Эта группа уже очень хорошо известна в мире, и они могли сделать то, что не смогла группа T.A.T.U., когда в зените мировой славы не смогла одержать победу на Евровидении. Что касается Манижи, то истории поражений Юлии Самойловой, Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой мы пережили, думаю, что возможную неудачу нашей нынешней конкурсантки мы тоже переживем.