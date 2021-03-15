Севастополь, 15 марта. Севастополь претерпел множество положительных изменений спустя семь лет после возвращения в состав Российской Федерации. Крымчане поражены результатом трудов российских властей.

Крымский полуостров за время пребывания в составе Украины значительно просел в качестве жизни. Города и курорты постепенно приходили в упадок, отказывала водоочистная система. После возвращения региона в Россию крымские власти при поддержке Москвы начали активно улучшать условия жизни в городах. Одним из самых бурно развивающихся стал Севастополь.

«Я не верю своим глазам! Как будто перенеслась на машине времени!» — восхищается девушка-блогер Аполлинария Гордиенко на видео в YouTube.

Долгие годы целые участки в центре города были разрыты, и жителям приходилось перемещаться по дощечкам. Сейчас улицы города покрыты аккуратной тротуарной плиткой, всюду можно взять напрокат самокат, а здания постепенно реставрируются. Севастополь, утверждает крымчанка, стал «белоснежным» городом — чистым, опрятным и отреставрированным. А в его восстановление, как утверждает Гордиенко, «вбухали миллиарды».

Украсили и восстановили не только центр города, но и его окраины, рассказывает другой блогер Татьяна Крымская. Девушка показывает новые детские площадки и дорожки, облагороженные дворы и парки, новые скверы. Также по всему городу ведутся работы по озеленению — высаживаются новые деревья и кустарники. Проводятся работы по обеспечению города водой — блогер показала строящийся новый водозабор и ремонтирующийся водовод.

Блогер также привела примеры шокирующей разницы в отношении к городу Киева и Москвы.

«Я сейчас нахожусь на Матросском бульваре. Сейчас его отреставрировали, при России, а когда здесь была Украина, на его месте хотели построить многоэтажку», — рассказывает блогер.

Крымчане признают, что Севастополь — это русский город, он всегда был таким и таким останется.

«Севастополь менялся в лучшую сторону много-много раз, но есть то, что в нем не менялось никогда. Это русский дух самого города и его жителей. Мне кажется, в составе России он стал еще крепче и еще сильнее», — заключает Крымская.

Федеральное агентство новостей рассказывало, как во времена, когда Крым принадлежал Украине, власти Киева отмывали деньги на постройке водоочистных сооружений для полуострова. Сейчас, когда Крым вернулся в состав России, власти продолжают инвестировать в восстановление поврежденное при Украине инфраструктуры.