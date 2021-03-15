Полиция Боливии уничтожила мегалабораторию наркотиков в департаменте Тариха

Вилья-Монтес, 15 марта. Специальные силы по борьбе с наркоторговлей (FELCN) Боливии уничтожили нарколабораторию по кристаллизации кокаина в 150 км от города Вилья-Монтес, недалеко от границы Боливии с Парагваем. Об этом сообщается на официальной странице FELCN в Twitter.

#FELCN descubre un mega-laboratorio de cristalización con una capacidad de refinación de 100 Kg de #cocaína por día, armas de fuego y una pista clandestina en la frontera con el Paraguay, causando un daño económico al #narcotráfico de $us 286.450,00 dólares americanos. pic.twitter.com/RwnielZYeN — Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (@FELCN_noticias) March 13, 2021

Нарколаборатория находилась в заповеднике живой природы Кабо-Хуан. Ее местонахождение было обнаружено 9 марта. Кроме того, была обнаружена секретная посадочная полоса для самолетов, станция связи, спортзал и футбольное поле. Через три дня бойцы полицейского спецназа приступили к ее уничтожению, сообщил начальник отдела по борьбе с наркотиками Дакар Тирадо.

По информации FELCN, лаборатория по кристаллизации кокаина производила до 100 кг кокаина в день. Прекурсоры для его изготовления перевозились из Парагвая на самолете. Другие вещества попадали в лабораторию сухопутным путем.

На момент прибытия полиции в нарколаборатории никого не было. Полиция предполагает, что преступники временно остановили производство. По другой версии, люди, работавшие в лаборатории, сбежали с места, узнав о предстоящей операции.

По данным издания Red PAT, местные жители могли предупредить наркодельцов о появлении полиции.

3 марта военно-воздушная целевая группа «Красные дьяволы» и FELCN уничтожили лабораторию по кристаллизации кокаина у реки Бени в провинции Сан-Буэна-Вентура в Боливии.

Боливия занимает третье место в мире по производству кокаина после Колумбии и Перу. В стране разрешено выращивание листьев коки на территории площадью до 20 тыс. гектаров, однако реальные объемы производства гораздо масштабнее. Большая часть выращиваемых объемов нелегально используется для изготовления наркотиков, которые затем переправляются в порты Уругвая и Бразилии, откуда отправляются в Европу.