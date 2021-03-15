Невролог рассказал о типичных для офисных работников заболеваниях

Москва, 15 марта. Самые распространенные среди офисных работников заболевания могут возникать из-за стресса и гиподинамии. Об этом рассказал главный невролог Московской области Ренат Богданов.

Стресс может приводить к выбросу биологически активных веществ, что провоцирует активацию вегетативной нервной системы, подъем артериального давления, а также сказывается на общем тревожном фоне. Гиподинамия, в свою очередь, становится следствием позы, которую человек занимает во время работы за компьютером.

«Если офисная работа продолжается без перерывов, то возникает дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, причем часто не физиологичная. В положении сидя нагрузка на позвоночник столб больше, чем в положении стоя. В комплексе подобная комбинации приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом и психоэмоциональным расстройствам», — заявил Богданов в интервью «Радио 1».

Типичные для офисных работников заболевания можно предотвратить. По словам специалиста, важно делать регулярные перерывы в работе, например, раз в час или полтора отвлекаться на 5-10 минут. В этом поможет небольшая прогулка по офису, выход на улицу или приседания.

Кроме того, такие упражнения могут помочь решить проблему с лишним весом. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.