Каждый восьмой житель России планирует соблюдать Великий пост

Москва, 15 марта. Великий пост в текущем году собираются соблюдать 13% жителей России. Опрос провел Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Великий пост в этом году будет соблюдать каждый восьмой россиянин. Затрудняются в принятии решения 22% респондентов. Отказались от соблюдения Великого поста 64% опрошенных. Это на пять пунктов ниже, чем в 2020 году. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, православие в России исповедуют 66% жителей.

Все православные посты в России соблюдают 29% респондентов. Несколько раз в год постятся 16% человек. Великий пост соблюдают только 11%. Также опрос показал, что женщины (33%) чаще постятся, чем мужчины (23%). Более распространено соблюдение постов среди людей старше 45 лет. Кроме того, 21% опрошенных сообщили, что отказываются от распития спиртного, 19% контролируют дурные мысли, 18% прекращают использовать нецензурную лексику.

До этого гастроэнтеролог Юлия Панова рассказала, как во время соблюдения Великого поста не навредить здоровью. Она дала советы по составлению рациона.