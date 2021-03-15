В России встали на учет менее 50% беспилотников

Москва, 15 марта. В 2019 году вышло постановление Правительства Российской Федерации о постановке на учет беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных здесь, а также об уведомлении Организации воздушного движения о совершении полета. ФАН выяснил, как часто владельцы дронов «встают на учет» и кто контролирует выполнение закона.

Согласно постановлению от 2019 года, беспилотные воздушные суда (БВС) весом до 30 килограммов ставятся только на учет. Свыше 30 — должны быть зарегистрированы на уровне легкого воздушного судна с пилотом. Больше 30 — в России зарегистрированы всего три БВС.

«Это нормально, — говорит источник в ведомстве. — У нас пока нет законодательства по поддержанию летной годности подобных воздушных судов. Они не могут быть допущены к эксплуатации. Нет обучения и свидетельств для «внешних пилотов».

Учет БВС до 30 килограммов носит заявительный характер. Владелец присылает на портал учета лишь заявление и фотографию. Можно воспользоваться порталом госуслуг, а можно «Почтой России». Но поскольку это просто заявление, а купить беспилотник возможно с рук, в интернете, то контролировать их реальное количество Росавиация не может. Например, на данный момент на учете в Росавиации порядка 24 тысяч БВС, а в реальности в России их более 50 тысяч на руках у обывателей.

По данным источника ФАН, наиболее «ответственными» в этом плане оказались СМИ, федеральные каналы. Они не только поставили свои беспилотники на учет, но и запрашивают разрешение на полет у Организации воздушного пространства. Чаще всего подобные запросы поступают на съемку культмассовых и спортивных мероприятий.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 14 февраля этого года БВС летал в зоне ответственности аэропорта Толмачево в Новосибирской области. Естественно, без запросов и поставки на учет. Найти владельца не представляется возможным.