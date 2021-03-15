Два бывших следователя в Москве получили тюремный срок по делу о взятке

Москва, 15 марта. Басманный суд Москвы приговорил к шести и восьми годам заключения обвиняемых в получении взятки двух бывших следователей центрального аппарата СК РФ.

Россияне Дубинский и Тринев, по жалобе которых адвокат Алексей Коврижкин был лишен своего статуса, были признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд назначил лишение свободы на шесть и семь лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Дубинскому также назначен штраф в размере 10 млн рублей, лишение звания полковника юстиции и права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение десяти лет. Тринева суд также лишил звания майора юстиции и запретил занимать соответствующие должности на десять лет.

В отношении следователей уголовное дело было возбуждено в 2018 году по заявлению адвоката Алексея Коврижкина. Он передал Дубинскому и Триневу взятку от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ.